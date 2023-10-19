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Квартиры в Гливинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Новый объект.Продается 4-х комнатная квартира в д.Новоселки (Гливинский с/с). Квартира наход…
€9,015

Параметры недвижимости в Гливинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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