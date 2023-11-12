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Квартиры в Геранёнский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Геранёнский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Геранёнский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
В продаже уютная 2-комнатная квартира в аг.Геранёны. Квартира находится на 2 этаже в 3 этажн…
€12,152

Параметры недвижимости в Геранёнский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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