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Купить недвижимость в Гатово, Беларусь

7 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Гатово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гатово, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 7/9 Этаж
€ 39,146
Квартира 3 комнатыв Гатово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гатово, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 1/9 Этаж
€ 49,979
Чистый подъезд и хорошие, спокойные соседи! Аккуратный и благоустроенный двор, большое налич…
Квартира 4 комнатыв Гатово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4 Количество комнат 74 м² 2/9 Этаж
€ 53,166
Продажа 4-х комнатной квартиры аг. Гатово, ул. Металлургическая д.22 Общая площадь квартиры&…
Квартира 3 комнатыв Гатово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гатово, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 38,236
Трехкомнатная квартира в Гатово на 5-м этаже пятиэтажного панельного дома. Хорошая кухня(7,4…
Квартирав Гатово, Беларусь
Квартира
Гатово, Беларусь
84 м² 9/9 Этаж
€ 13,656
Продажа 1/3 доли в 3-х комнатной квартире в аг. Гатово, ул. Металлургическая, дом 38. Прода…
Квартира 2 комнатыв Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
Цена по запросу
Почти Минск! 10 минут на автомобиле и вы - в городе. Отличное транспортное сообщение до Минс…
Квартира 4 комнатыв Гатово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4 Количество комнат 71 м² 5/5 Этаж
€ 49,979
Продаётся 4-ёх комнатная квартира площадью 70.5 кв.м в аг. Гатово, в 9 км от МКАД г. Минска …
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