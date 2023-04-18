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Купить коттедж в Городьковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Городьки, Беларусь
Коттедж
Городьки, Беларусь
198 м²
€ 29,749
Добротный  коттедж 1995 г.п. расположен в тихом, уютном, живописном  месте в а.г.Г…

Параметры недвижимости в Городьковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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