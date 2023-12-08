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Квартиры в Городьковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира с мебелью, с гаражом, с баней в Городьки, Беларусь
Квартира с мебелью, с гаражом, с баней
Городьки, Беларусь
Площадь 70 м²
❤️ Продается полдома в центре агрогородка Городьки! Адрес: аг. Городьки, ул. Гвардейская - О…
€16,673
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Параметры недвижимости в Городьковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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