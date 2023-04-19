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Купить дом в Горбовичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Горбовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горбовичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 12,574
Уютная дача в СК ,, Автомобилист,, в 20км от Могилева по Чаусской трассе. Блочный дом, облож…
Домв Горбовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горбовичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 12,574
Продажа уютной дачи в живописном месте в 100м от р.Реста.СТ"Автомобилист" в 20 км …

Параметры недвижимости в Горбовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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