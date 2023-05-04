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Жильё в Горбахский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Снитово, Беларусь
Дом
Снитово, Беларусь
Площадь 38 м²
€ 6,234

Параметры недвижимости в Горбахский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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