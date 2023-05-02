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Дома с бассейном в Горанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 227,920
Продается коттедж в д. Казельщина, общей площадью 139 кв.м, на участке 15 соток. 25 километр…

Параметры недвижимости в Горанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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