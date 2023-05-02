Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Горанский сельский Совет
  6. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Горанский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
134 м²
€ 44,672
Продается незавершенное строительство двухэтажного дома мансардного типа в районе улицы Друж…
Квартира 5 спален в Минск, Беларусь
Квартира 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м² 4/15 Этаж
€ 300,854
Просторная и стильная квартира в отличном доме ждет своих хозяев. 180 метров света, уюта,…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 59,259
Продажа. 2-комнатная квартира. г. Минск, ул. Стахановская 21.  Площадь: СНБ - 54,5…
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 25/25 Этаж
€ 36,886
Квартира в доме «Венеция» в жилом квартале «Западная Европа&raqu…
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 10/19 Этаж
€ 49,843
Подбор и консультация – бесплатно! Цены от застройщика! Квартира свободной планировки …
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 5/25 Этаж
€ 39,111
Жилой комплекс «Минск Мир». Жилой дом «Фиджи» в квартале Тропические…
Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
88 м²
€ 42,849
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 7/21 Этаж
€ 72,426
Подбор и консультация – бесплатно! Цены от застройщика! Квартира свободной планировки …
Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 3/5 Этаж
€ 23,248
В продаже 1-комнатная квартира на ул. Рогачевского, 15 в Гродно. Располагается на 3 этаже 5…
Квартира 2 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радошковичи, Беларусь
2 Количество комнат 36 м² 2/3 Этаж
€ 19,145
Продается отличная, 2-ух комнатная квартира в г.п. Радошковичи. Общая площадь 35.9 м2, жилая…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 1/9 Этаж
€ 67,464
Продается уютная 3-х комнатная квартира. ул. Малинина, 34 Общая площадь квартиры по СНБ&ndas…
Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 5/9 Этаж
€ 27,350
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Куйбышева, 1979 г.п., 5 / 9 панель, 37,4 / 37,4 / 17,3 /…

Параметры недвижимости в Горанский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти