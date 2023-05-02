Квартира 1 комната Гродно, Беларусь 1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 3/5 Этаж

€ 23,248

В продаже 1-комнатная квартира на ул. Рогачевского, 15 в Гродно. Располагается на 3 этаже 5…