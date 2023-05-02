Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Минский район
Горанский сельский Совет
Коттеджи
Коттеджи с бассейном в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж
Кобрин, Беларусь
134 м²
€ 44,672
Продается незавершенное строительство двухэтажного дома мансардного типа в районе улицы Друж…
Квартира 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат
2 ванных комнат
184 м²
4/15 Этаж
€ 300,854
Просторная и стильная квартира в отличном доме ждет своих хозяев. 180 метров света, уюта,…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
1/3 Этаж
€ 59,259
Продажа. 2-комнатная квартира. г. Минск, ул. Стахановская 21. Площадь: СНБ - 54,5…
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
25/25 Этаж
€ 36,886
Квартира в доме «Венеция» в жилом квартале «Западная Европа&raqu…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
10/19 Этаж
€ 49,843
Подбор и консультация – бесплатно! Цены от застройщика! Квартира свободной планировки …
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
5/25 Этаж
€ 39,111
Жилой комплекс «Минск Мир». Жилой дом «Фиджи» в квартале Тропические…
Квартира
Гомель, Беларусь
88 м²
€ 42,849
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
7/21 Этаж
€ 72,426
Подбор и консультация – бесплатно! Цены от застройщика! Квартира свободной планировки …
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
3/5 Этаж
€ 23,248
В продаже 1-комнатная квартира на ул. Рогачевского, 15 в Гродно. Располагается на 3 этаже 5…
Квартира 2 комнаты
Радошковичи, Беларусь
2 Количество комнат
36 м²
2/3 Этаж
€ 19,145
Продается отличная, 2-ух комнатная квартира в г.п. Радошковичи. Общая площадь 35.9 м2, жилая…
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
1/9 Этаж
€ 67,464
Продается уютная 3-х комнатная квартира. ул. Малинина, 34 Общая площадь квартиры по СНБ&ndas…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
5/9 Этаж
€ 27,350
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Куйбышева, 1979 г.п., 5 / 9 панель, 37,4 / 37,4 / 17,3 /…
Параметры недвижимости в Горанский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты