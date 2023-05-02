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10 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Аксаковщина, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 38,290
Уютная 2-комнатная квартира в 20 минутах езды от Минска! Адрес: Аксаковщина, ул. Лесная д.1 …
Квартира 1 комната
Чачково, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
1/2 Этаж
€ 25,527
Однокомнатная квартира с отличным ремонтом в Чачково! Адрес: аг Чачково, ул.Центральна…
Квартира 2 комнаты
Новоселье, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
2/2 Этаж
€ 35,100
Продам 2 комнатную квартиру с хорошим ремонтом в 15 км от Минска в агрогородке Новоселье&nbs…
Квартира 3 комнаты
Чачково, Беларусь
3 Количество комнат
187 м²
1/2 Этаж
€ 59,259
Продается полдома в красивом, живописном, экологически чистом месте, а/г Чачково. Очень…
Квартира
Чачково, Беларусь
187 м²
€ 59,259
Продается полдома в красивом, живописном, экологически чистом месте, а/г Чачково. Очень…
Квартира 2 комнаты
Аксаковщина, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
5/5 Этаж
€ 39,476
Продаётся 2-ком. уютная и аккуратной квартира, с просторными комнатами и кухней,&…
Квартира
Горанский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 18,051
Продаётся ½ доля дома в д. Звенячи, 21 км по Раковскому направлению. Дом в удовлетвор…
Квартира 5 комнат
Горанский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
180 м²
2/2 Этаж
€ 159,544
Деревня Закаблуки, ДОМ в 10 км от МКАД Тихое место в лесном массиве, удобные подъездные пути…
Квартира
Тресковщина, Беларусь
36 м²
€ 12,672
Квартира 2011 года постройки, расположенная в блокированном жилом доме номер 6 по ул. Советс…
Квартира
Горанский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 9,117
Продается 2/3 доли от участка и 2/3 доли от старого дома. Границы участка с соседями не выде…
Параметры недвижимости в Горанский сельский Совет, Беларусь
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