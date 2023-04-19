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Купить дом в Городищенский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Городищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городищенский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 27,461
Продается жилой дом в д. Жабинцы. * Площадь: общая – 78,4 кв.м., жилая – 32,8 кв…
Домв Городище, Беларусь
Дом
Городище, Беларусь
54 м²
€ 20,046
Продается уютный дом, полностью готовый к проживанию. Дом 1954 года постройки, но в доме вып…
Домв Советский, Беларусь
Дом
Советский, Беларусь
65 м²
€ 15,561
Продажа жилого дома в пос. Советском. * Площадь: общая – 65,3 кв.м., жилая – 38,…

Параметры недвижимости в Городищенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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