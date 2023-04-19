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Купить дом в Городейский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Городейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городейский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 22,779
Продается дом в д. Коптевщина Несвижского района, в 90 км от Минска, 7 км от Городеи, железн…
Домв Ударный, Беларусь
Дом
Ударный, Беларусь
66 м²
€ 37,357
Продаётся прекрасный дом с баней, гаражом, бильярдной, большим садом, беседкой. В доме 3 ком…

Параметры недвижимости в Городейский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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