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Купить дом в Городецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Городецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Городецкий сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 5,022

Параметры недвижимости в Городецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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