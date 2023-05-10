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Квартиры в Городецкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Городецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Городецкий сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/4
€ 11,309

Параметры недвижимости в Городецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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