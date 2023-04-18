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Купить дом в Городокский район, Беларусь

Вировлянский сельский Совет
1
Городок
1
Межанский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Домв Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 7,323
В связи с выездом на ПМЖ, продается белорусская усадьба, на границе с Россией ( 20км), Невел…
Домв Городок, Беларусь
Дом
Городок, Беларусь
€ 9,062
Добротный, досмотренный деревянный дом в центре города Городок(Городокский район, Витебская …
Домв Вировлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вировлянский сельский Совет, Беларусь
€ 109,843
Продается жилой комплекс состоящий из: жилого дома, бани, гаража на 2 машины. Сигнализация. …

Параметры недвижимости в Городокский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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