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Купить квартиру в Городокский район, Беларусь

Городок
1
Пальминский сельский Совет
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Пальминка, Беларусь
Квартира 1 комната
Пальминка, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/3 Этаж
€ 5,034
Продаётся однокомнатная квартира в д. Пальминка.  Расположена на 1-ом этаже 3-х этажног…
Квартира 1 комнатав Городок, Беларусь
Квартира 1 комната
Городок, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/3 Этаж
€ 11,991
Продается однокомнатная квартира в центре г.Городок по ул. Пролетарская. Расположена на 1-ом…

Параметры недвижимости в Городокский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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