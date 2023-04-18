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Купить недвижимость в Городокский район, Беларусь

Городок
2
Вировлянский сельский Совет
1
Межанский сельский Совет
1
Пальминский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Пальминка, Беларусь
Квартира 1 комната
Пальминка, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/3 Этаж
€ 5,034
Продаётся однокомнатная квартира в д. Пальминка.  Расположена на 1-ом этаже 3-х этажног…
Квартира 1 комнатав Городок, Беларусь
Квартира 1 комната
Городок, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/3 Этаж
€ 11,991
Продается однокомнатная квартира в центре г.Городок по ул. Пролетарская. Расположена на 1-ом…
Домв Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 7,323
В связи с выездом на ПМЖ, продается белорусская усадьба, на границе с Россией ( 20км), Невел…
Домв Городок, Беларусь
Дом
Городок, Беларусь
€ 9,062
Добротный, досмотренный деревянный дом в центре города Городок(Городокский район, Витебская …
Домв Вировлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вировлянский сельский Совет, Беларусь
€ 109,843
Продается жилой комплекс состоящий из: жилого дома, бани, гаража на 2 машины. Сигнализация. …

Параметры недвижимости в Городокский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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