Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Городокский район
  5. Городок

Купить недвижимость в Городок, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Городок, Беларусь
Квартира 1 комната
Городок, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/3 Этаж
€ 11,936
Продается однокомнатная квартира в центре г.Городок по ул. Пролетарская. Расположена на 1-ом…
Домв Городок, Беларусь
Дом
Городок, Беларусь
€ 9,020
Добротный, досмотренный деревянный дом в центре города Городок(Городокский район, Витебская …
Realting.com
Перейти