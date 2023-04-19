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Купить недвижимость в Ганцевичский район, Беларусь

Начский сельский Совет
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Любашевский сельский Совет
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3 объекта найдено
Домв Локтыши, Беларусь
Дом
Локтыши, Беларусь
78 м²
€ 5,922
Продается дом под дачу с участком в 25 соток Адрес: д. Локтыши, ул. П. Зуйкевича   ❤️ О…
Домв Локтыши, Беларусь
Дом
Локтыши, Беларусь
51 м²
€ 2,096
Лот 6870. В продаже дом в деревне Начского с/с, на левом берегу реки Лань, около водохранили…
Квартира 3 комнатыв Любашевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любашевский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/2 Этаж
€ 7,745
Продается 3-комн. квартира по адресу Брестская обл., д. Борки, ул. Школьная, 2. Параметры кв…

Параметры недвижимости в Ганцевичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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