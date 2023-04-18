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Купить дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Домв Доржи, Беларусь
Дом
Доржи, Беларусь
32 м²
€ 7,323
Домв Доржи, Беларусь
Дом
Доржи, Беларусь
32 м²
Цена по запросу
Домв Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 15,515
Продается 100% готовности дачный домик с участком и баней. Дом кирпичный с земельным участко…
Домв Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 13,730
Продаётся участок с домом в д.Беневичи в Лидском районе. Дом общей площадью 42.5 кв.м, участ…
Домв Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 5,950
Продается 2х этажный дачный дом. Дом расположен в районе д. Доржи. Дом построен из кирпича, …

Параметры недвижимости в Гончарский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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