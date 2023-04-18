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Купить квартиру в Гончарский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Доржи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Доржи, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 3/3 Этаж
€ 8,238
Продается просторная 2 к квартира в а.г. Доржи, 2022 году произведен капитальный ремонт всег…

Параметры недвижимости в Гончарский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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