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Жильё в Голынковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Голынковский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Голынковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается дом в д. Пруд (Зельвенский район, Голынковский с/с). Расстояние до Зельвы 17 км, д…
€3,995

Параметры недвижимости в Голынковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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