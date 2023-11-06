ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Хальчанский сельский Совет
Дома
Дома в Хальчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Борисов, Беларусь
79 м²
Выгодно купить отличный дом на участке 9 соток! Адрес: г. Борисов, ул. Карла Либкнехта. ❤️ П…
€31,702
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
79 м²
9/9
Продаётся уютная светлая трехкомнатная квартира в доме 2011 года постройки по ул. Матусевича…
€97,904
Рекомендовать
Дом 1 комната
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
1
22 м²
1
Тихое, спокойное место, недалеко от м-на «Барановичи». Подлабенский с/с, СТ «Дружба-1». Зем…
€5,802
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3
155 м²
1/1
€144,525
Рекомендовать
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
134 м²
Возможен обмен на квартиру. Возможно разделение дома и участка на две части (Подготовлен про…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом с отделкой деревом
Лошница, Беларусь
46 м²
Продается жилой дом с земельным участком 25 соток в аг. Лошница, расположенном в 20 км от г.…
€7,926
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
2 2, Беларусь
2
1
45 м²
1/4
Продается уютная 2-комнатная квартира на переулке Доватора,2. Квартира расположена на 1 эта…
€31,702
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Брест, Беларусь
2
71 м²
6/8
Лот 6847. Двухкомнатная квартира люксовая квартира , расположенная в престижном кирпичном до…
€104,338
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты в центре города
Крупки, Беларусь
3
92 м²
1/1
3-комн. квартира в блокированном доме. Дом из бревна и кирпича, крыша - шифер. Общая площадь…
€8,299
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1
33 м²
4/9
Продается уютная однокомнатная квартира в спальном районе города Бреста, микрорайон Киевка, …
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с мебелью, с гаражом, с c ремонтом
Минск, Беларусь
5
2
346 м²
4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
€372,036
1
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Копище, Беларусь
3
57 м²
5/10
Новый дом 7.53 в квартале «Центральный парк» это: • Квартиры евроформата • Компактные планир…
€90,066
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Хальчанский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL