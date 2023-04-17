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Купить дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь

16 объектов найдено
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
76 м²
€ 28,732
Подарите себе роскошный подарок - жизнь в собственном доме в живописном месте около озера, л…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 26,931
 Продается 2-этажный дом готовностью 78% и площадью 149,6м2 в д. Звериничи всего в 15 к…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
123 м²
€ 107,093
Продаётся идеальный дом для счастливой жизни! Адрес: д. Логоза, ул. Подгорная ⭕️ О Вашем буд…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
78 м²
€ 36,929
Продается жилой дом с ремонтом в д. Логоза Логойского района, 5 км от Логойска, 37 км от Мин…
Домв Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
60 м²
€ 17,924
Предлагаем превосходный участок в аг.  Гайна Адрес: аг. Гайна, ул.Победы Преимущества н…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
76 м²
€ 28,732
Продаётся дом в роскошном месте! Адрес: д. Логоза, ул. Зелёная. Подарите себе роскошный пода…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
€ 13,510
Продается два участка, один из них с домом в СТ "Михалковичи" Логойский район, кра…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 99,077
Продается уютный дом в Силичах, СТ ВИОЛА! 25 км от Минска, одно из самых популярных направле…
Коттеджв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Гайненский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 53,952
Новый дом в коттеджной застройке в тихом, живописном месте. Большой участок с плодовыми дере…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 28,732
Продается дом в живописном месте, река Гайна! Логойское направление! Дом построен из газосил…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 36,019
Уникальный, полностью готовый к комфортному проживанию эко-дом, со всеми коммуникациями и кр…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 23,868
Продается современный дом в окружении природы! - Рядом горнолыжные комплексы «Силичи&r…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
€ 9,007
Участок с домом в СТ "Михалковичи" Логойский район, красивейшая природа, вокруг гр…
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
92 м²
€ 28,822
Продаётся дом в посёлке клубного типа в д. Медухово Гайненского сельсовета Логойского&n…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
53 м²
€ 20,716
                      Подарите себе р…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
256 м²
€ 135,105
Продается коттедж в живописном месте. Рядом лес, озера, речки Логоза и Гайна. 100 % готовнос…

Параметры недвижимости в Гайненский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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