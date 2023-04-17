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Купить коттедж в Гайненский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Гайненский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 53,952
Новый дом в коттеджной застройке в тихом, живописном месте. Большой участок с плодовыми дере…

Параметры недвижимости в Гайненский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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