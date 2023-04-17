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Купить квартиру в Гайненский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Логоза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логоза, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 8,106
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Особый стиль», …

Параметры недвижимости в Гайненский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
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с бассейном
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