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Купить дом в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Домв Гацук, Беларусь
Дом
Гацук, Беларусь
80 м²
€ 12,745
Продаётся жилой дом в аг. Гацук Слуцкого района, 60 км от Минска. Общая площадь 79,5 кв.м, ж…
Домв Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 8,193
Продается дача в сосновом массиве, СТ "Сосновый", в 67 км от МКАД в Слуцком направ…
Домв Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 60,540
Продается уютный загородный дом с ухоженным красивым участком в 50 км от Минска. Дом пригоде…
Домв Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 11,198
Шикарный объект за адекватную стоимость! Продается крепкий жилой дом в д. Белая Лужа. Слуцки…
Домв Гацук, Беларусь
Дом
Гацук, Беларусь
137 м²
€ 16,387
Объект на сайте blagodom.by Продается жилой дом в живописном месте, расположенный по адресу:…

Параметры недвижимости в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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