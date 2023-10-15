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Коттеджи в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с баней, с камином в Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с баней, с камином
Гацуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
 Родовая усадьба  в 50 км. От Минска , д.Белая Лужа по Слуцкому направлению. Жилой дом  из к…
€280,618

Параметры недвижимости в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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