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Купить квартиру в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Гацук, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гацук, Беларусь
3 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 12,745
Продаётся жилой дом в аг. Гацук Слуцкого района, 60 км от Минска. Общая площадь 79,5 кв.м, ж…
Квартира 2 комнатыв Гацук, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гацук, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/3 Этаж
€ 12,745
Продам 2-комнатную квартиру в кирпичном доме , не угловая (очень теплая). Окна выходят во дв…
Квартира 1 комнатав Гацук, Беларусь
Квартира 1 комната
Гацук, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/2 Этаж
€ 14,566
Продается 1-комнатная квартира в аг.Гацук Слуцкого района. Квартира с ремонтом и всеми комму…

Параметры недвижимости в Гацуковский сельский Совет, Беларусь

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с видом на море
с бассейном
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