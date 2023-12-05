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Дома в Фащевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Фащевский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Фащевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается 2-х этажный, 3-х комнатный жилой дом. Второй этаж - мансарда с возможностью свобод…
€35,873
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Параметры недвижимости в Фащевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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