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Жильё с бассейном в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 145,879
Продается коттедж со всеми коммуникациями д. Вицковщина, Минская обл., Дзержинский р-н, 20 к…

Параметры недвижимости в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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