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Коттеджи в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

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8 объектов найдено
Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
123 м²
€ 150,346
Продаётся коттедж в 11-ти км. от Минска. Адрес: аг. Черкассы, ул. Ленинская ❤️Престижный кот…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 91,083
Современный дом с участком 25 соток! Адрес: д. Уса, ул. Центральная   ❤️ Блочный дом по…
Коттедж в Гричино, Беларусь
Коттедж
Гричино, Беларусь
277 м²
€ 90,718
Продается большой двухуровневый дом  с хоз. постройкой в аг. Гричино Дзержинского район…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 111,233
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 113,968
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
191 м²
€ 126,732
Дом под чистовую отделку в д. Волковичи Дзержинского района, 17км от МКАД. Остановка электри…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
356 м²
€ 227,024
Благоустроенный коттедж со стильным функциональным ремонтом, полностью укомплектован мебелью…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 145,879
Продается коттедж со всеми коммуникациями д. Вицковщина, Минская обл., Дзержинский р-н, 20 к…

Параметры недвижимости в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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