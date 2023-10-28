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Коттеджи в Экиманский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Бельчица, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Бельчица, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся жилой дом (коттедж) в Полоцком районе Витебской области, д.Бельчица, ул. Светлая. …
€148,530

Параметры недвижимости в Экиманский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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