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Купить дом в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 16,476
Продается жилой дом расположенный на окраине  деревни Жукевичи. Берестовицкого района (…
Домв Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 27,369
Продается дом, с гостевым домом-баней у берега реки Свислочь, деревня Ярмоличи,в направлении…

Параметры недвижимости в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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