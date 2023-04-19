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Купить квартиру в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Большие Эйсмонты, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большие Эйсмонты, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² Количество этажей 2
€ 9,154
Местоположение: агрогородок Большие Эйсмонты, в 45 км от г. Гродно. Тихое, экологически чист…

Параметры недвижимости в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

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