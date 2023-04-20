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Купить дом в Эйгердовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Эйгерды, Беларусь
Дом
Эйгерды, Беларусь
68 м²
€ 21,914
Срочно! Великолепное предложение! Продается натуральный, бревенчатый дом в а.г. Эйгерды! Бол…

Параметры недвижимости в Эйгердовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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