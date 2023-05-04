Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Дятловский район
  5. Дома

Дома в Дятловский район, Беларусь

Дятлово
3
4 объекта найдено
Дом в Вензовец, Беларусь
Дом
Вензовец, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 6,234
Коттедж в Дятлово, Беларусь
Коттедж
Дятлово, Беларусь
Площадь 205 м²
€ 87,634
Дом в Дятлово, Беларусь
Дом
Дятлово, Беларусь
Площадь 154 м²
€ 54,207
Коттедж в Дятлово, Беларусь
Коттедж
Дятлово, Беларусь
Площадь 126 м²
€ 81,310

Параметры недвижимости в Дятловский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти