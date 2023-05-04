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Коттеджи в Дятловский район, Беларусь

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Дятлово, Беларусь
Коттедж
Дятлово, Беларусь
Площадь 205 м²
€ 87,634
Коттедж в Дятлово, Беларусь
Коттедж
Дятлово, Беларусь
Площадь 126 м²
€ 81,310

Параметры недвижимости в Дятловский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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