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Квартиры в Дятловский район, Беларусь

Жуковщинский сельский Совет
3
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6 объектов найдено
Квартира в Козловщина, Беларусь
Квартира
Козловщина, Беларусь
Площадь 91 м²
€ 13,461
Квартира 2 комнаты в Гезгалы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гезгалы, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
€ 11,654
Квартира 2 комнаты в Гезгалы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гезгалы, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
€ 12,558
Квартира 3 комнаты в Дятлово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дятлово, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
€ 19,424
Квартира 2 комнаты в Дятлово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дятлово, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
€ 18,069
Квартира 2 комнаты в Гезгалы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гезгалы, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
€ 6,776

Параметры недвижимости в Дятловский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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