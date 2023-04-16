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Купить дом в Дзержинск, Беларусь

10 объектов найдено
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
62 м²
€ 17,924
Готовый дом на большом участке в д. Ферма-Гай! Адрес: д.  Ферма - Гай, ул. Центральная …
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
300 м²
€ 66,652
Продам недостроенный дом в бурно развивающемся городе спутнике Дзержинск! Современный проект…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
64 м²
€ 36,839
❤️ Комфортный дом в самом центре города полностью готовый для проживания. Адрес: Дзержи…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
30 м²
€ 43,234
Продаётся жилой дом 1950 г. постройки  с участком в г. Дзержинске по ул. Заводской.&nbs…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
61 м²
€ 29,723
Продается жилой дом 1972 года постройки в г. Дзержинск, по ул. Островского. Дом расположен н…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
216 м²
€ 88,719
Продается двухэтажный кирпичный дом в г. Дзержинск. Дом находится в престижном коттеджном ра…
Коттеджв Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
144 м²
€ 61,247
Продается двухэтажный жилой дом в Дзержинске по ул. Первомайская. Общая площадь 14…
Коттеджв Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
233 м²
€ 89,890
Продается коттедж в городе Дзержинск, расположенный на тихой улице 1,5 км от центра. Огороже…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
153 м²
€ 56,294
Продается большой просторный кирпичный дом (152.6 кв.м) в г.Дзержинске по ул.Янки Купалы, 27…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
177 м²
€ 270,209
Настоящий замок с винтовой лестницей, увенчанной полноценной смотровой площадкой с прекрасны…
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