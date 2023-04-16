Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Дзержинский район
Дзержинск
Квартиры
Купить квартиру в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 31,524
Продается просторная с хорошим ремонтом 1-комнатная квартира в Дзержинске. Общая площадь по …
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 37,379
Продается просторная, уютная трехкомнатная квартира в г. Дзержинске (площадь указана по СНБ)…
Квартира
Дзержинск, Беларусь
49 м²
€ 28,372
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/3 Этаж
€ 34,227
Прекрасный вариант планировки 2ух комнатной квартиры с застекленным балконом. Раздельный сан…
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
3/3 Этаж
€ 31,524
Продается 1-комнатная квартира с отличной планировкой - площадь по СНБ 40.9 кв.м, кухня 9.1 …
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 43,234
Квартира находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. В квартире две комнаты (17…
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
1/5 Этаж
€ 35,938
В городе -спутнике Дзержинск продается уютная квартира,стоят стеклопакеты,большой шкаф - куп…
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
5/9 Этаж
€ 38,730
Уютная и светлая 2-х комнатная квартира в г.Дзержинске - активно застраиваемом и развивающем…
Квартира 4 комнаты
Дзержинск, Беларусь
4 Количество комнат
89 м²
1/5 Этаж
€ 45,936
Просторная 4-комнатная квартира в центре города. Дзержинск – наиболее развитый город-с…
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат
49 м²
1/1 Этаж
€ 28,372
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
4/5 Этаж
€ 37,199
Продается светлая, просторная (площадь по СНБ 53.6кв.м) 2-комнатная квартира в 10 минутах хо…
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 32,425
Продается 1- комнатная квартира по адресу: г. Дзержинск, ул. Радужная 17 корп.1 Брестское на…
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 33,236
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
2/9 Этаж
€ 35,578
Продается двухкомнатная квартира на втором этаже девятиэтажного кирпичного дома. Общая площа…
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
9/9 Этаж
€ 44,134
Продам просторную, уютную 3-комнатную квартиру по адресу г. Дзержинск, ул. Минская, д. 34. Р…
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
1/1 Этаж
€ 17,924
Продается 2-комнатная квартира в блокированном доме с придомовой территорией в г. Дзержинске…
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 28,822
Квартира
Дзержинск, Беларусь
133 м²
€ 27,471
Продается квартира в двухквартирном жилом доме в г.Дзержинск, по ул. Святочная . Дом двухуро…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты