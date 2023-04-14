Купить дом с бассейном в Дзержинский район, Беларусь

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32
Демидовичский сельский Совет
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Боровской сельский Совет
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Фанипольский сельский Совет
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Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 31,578
Продаётся двухэтажный дом с баней! Адрес: д. Яново, ул. Дачная ⭕️ О Вашем будущем доме: - До…
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 144,771
Продается коттедж со всеми коммуникациями д. Вицковщина, Минская обл., Дзержинский р-н, 20 к…
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 16,287
Дом с баней в д. Рябцевщина с возможностью круглогодичного проживания в 45 км от МКАД (Брест…
Дом
Дзержинск, Беларусь
177 м²
€ 271,445
Настоящий замок с винтовой лестницей, увенчанной полноценной смотровой площадкой с прекрасны…
Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь
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с видом на море
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