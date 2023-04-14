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Купить дом с бассейном в Дзержинский район, Беларусь

Негорельский сельский Совет
32
Демидовичский сельский Совет
28
Боровской сельский Совет
23
Фанипольский сельский Совет
20
Станьковский сельский Совет
19
Путчинский сельский Совет
17
Добринёвский сельский Совет
15
Дзержинск
11
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4 объекта найдено
Домв Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 31,578
Продаётся двухэтажный дом с баней! Адрес: д. Яново, ул. Дачная ⭕️ О Вашем будущем доме: - До…
Коттеджв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 144,771
Продается коттедж со всеми коммуникациями д. Вицковщина, Минская обл., Дзержинский р-н, 20 к…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 16,287
Дом с баней в д. Рябцевщина с возможностью круглогодичного проживания в 45 км от МКАД (Брест…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
177 м²
€ 271,445
Настоящий замок с винтовой лестницей, увенчанной полноценной смотровой площадкой с прекрасны…

Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь

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с видом на море
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