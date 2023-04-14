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Купить коттедж с бассейном в Дзержинский район, Беларусь

Демидовичский сельский Совет
6
Фанипольский сельский Совет
5
Негорельский сельский Совет
4
Фаниполь
4
Станьковский сельский Совет
3
Дзержинск
2
Дзержинский сельский Совет
2
Боровской сельский Совет
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1 объект найдено
Коттеджв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 144,771
Продается коттедж со всеми коммуникациями д. Вицковщина, Минская обл., Дзержинский р-н, 20 к…

Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь

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