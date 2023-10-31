Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Дмитровичский сельский Совет
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с садом, с баней, с беседкой в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с баней, с беседкой
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается отличный участок в прекрасном живописном месте, рядом с лесом, прямо на берегу р. …
€24,502
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продается просторная и уютная 3-х комнатная квартира на улице Червякова в Минске! Расположен…
€85,756
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Рокоссовского, 2012 г.п., 8 / 9 кирпич, 59,5 / 46,9 / 32…
€91,410
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Слуцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
Просторная трехкомнатная квартира рядом с центром города Адрес: г. Слуцк, 1-й пер. Максима Б…
€36,658
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 13/25
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€41,841
Дом с садом в Барановичи, Беларусь
Дом с садом
Барановичи, Беларусь
Площадь 48 м²
! Продажа жилого дома по ул. Вильчковского ! * Площадь: общая – 48,1 кв.м., жилая – 29,7 кв.…
€14,513
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 6/25
Просторная трехкомнатная квартира в доме Гавайи в квартал Тропические острова по выгодной це…
€50,804
Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
€43,820
Квартира 1 комната с домофоном, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Пушкинская, 1978 г.п., 5 / 5 панель, 41,4 / 41,4 / 17,1 …
€39,108
Дом 4 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается дом готовность 60 % . Дом расположен в садоводческом товариществе » Автомагнитола»…
€30,062
Квартира 2 комнаты с лифтом, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с лифтом, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/25
Дом "Вильнюс" расположен в квартале "Северная Европа", который находится в юго-западной част…
€41,819
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 54 м²
Этаж 19/25
Просторная квартира в элитном комплексе «Каскад» по адресу Скрыганова 4-Б. Квартира полность…
€80,102

Параметры недвижимости в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти