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Купить дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Дивин, Беларусь
Дом
Дивин, Беларусь
55 м²
€ 4,394
Лот 6941. В продаже большой участок на хуторе деревни с домом в Кобринском районе. Дом дерев…
Домв Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 5,950
Лот 6614.  В продаже жилой дом в Кобринском районе. Дом из бруса, обложен кирпичом, кро…
Домв Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 13,730
Лот 6554. Жилой дом в Кобринском районе. Дом из бруса, кровля - шифер. В доме 3 жилые комнат…

Параметры недвижимости в Дивинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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