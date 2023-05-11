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Квартиры в Дивинский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ореховский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ореховский, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
€ 9,014
Квартира 2 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дивин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
€ 10,016
Квартира 3 комнаты в Ореховский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ореховский, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
€ 9,378
Квартира 3 комнаты в Ореховский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ореховский, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
€ 7,284
Квартира 3 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дивин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
€ 14,113
Квартира 2 комнаты в Дивин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дивин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/3
€ 12,292

Параметры недвижимости в Дивинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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