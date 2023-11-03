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Дома в Дисна, Беларусь

1 объект найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Дисна, Беларусь
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Дисна, Беларусь
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Деревянный дом оштукатурен, крыша - металлочерепица, окна – все пластиковые. Туалет - в дом…
€22,603
Realting.com
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