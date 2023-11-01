ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Дещенский сельский Совет
Дуплексы
Дуплексы в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира со стеклопакетами
Минск, Беларусь
50 м²
5/5
Продаются 3/4 долей (комната) в двухкомнатной квартире, в шаговой доступности от метро. Минс…
€26,955
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с бытовой техникой
Солигорск, Беларусь
3
83 м²
4/7
❤️ Теплая квартира в новом и развитом районе Солигорска! Адрес: г. Солигорск, ул. Молодежная…
€66,110
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
3
63 м²
3/5
3-комнатная квартира, г. Брест, б-р Космонавтов, 1977 г.п., 3 / 5 кирпич, 66,1 / 62,9 / 44,1…
€62,421
Рекомендовать
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
49 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 49,2 кв.м. 3 комнаты. Стен…
€14,092
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
2
41 м²
22/25
Большой выбор квартир от застройщиков по всему городу Минску и Минской области! Качественная…
€38,246
Рекомендовать
Дом
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
84 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Каменецком р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 93,7 кв.м, общ…
€56,747
Рекомендовать
Дом с мебелью, с бассейном, с баней
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
€127,680
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, новое здание
Ратомка, Беларусь
3
70 м²
4/6
Купить и сразу жить рядом с Минским морем! Продаем 3-комнатную квартиру в одной из лучших за…
€129,477
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с подвалом
Сморгонь, Беларусь
2
51 м²
3/5
❤️ Продается теплая двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в центральной части города. А…
€26,955
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
87 м²
8/9
Стильная 3-комнатная квартира на пр.Дзержинского Адрес: г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 74 ❤…
€137,137
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
4
97 м²
5/5
Продаётся 4-комнатная квартира-сталинка. Дом относится к историко-культурной ценности. Отлич…
€208,071
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
3
58 м²
3/25
Квартал «Happy Planet» — «седьмое небо счастья» жилой дом «Golden Gate Park» — 25-этажной но…
€66,185
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Дещенский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL