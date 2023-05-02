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Коттеджи в Дещенский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
161 м²
€ 51,054
Коттедж расположен в живописном месте, рядом с водоемом и лесом, в деревне Володьки 32 км от…
Коттедж в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 25,983
Для загородной жизни в деревне Дегтяное Узденского района предлагается жилой дом со степенью…

Параметры недвижимости в Дещенский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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