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Квартиры в Дещенский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Дещенка, Беларусь
Квартира 1 комната
Дещенка, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 4/4 Этаж
€ 19,145
Просторная однокомнатная квартира, площадь комнаты 17,7м.кв, кухни 8,2м.кв, большой прямоуго…

Параметры недвижимости в Дещенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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